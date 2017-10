Wechsel von Terminal 1 zu Terminal 2

Bonn/Köln. Ab Ende Oktober wechselt der Flughafenbus der Linie SB60 seine Haltestelle am Flughafen Köln/Bonn. Anstelle des Terminals 1 fährt dieser nun den Terminal 2 an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2017

Fluggäste, die mit dem Bus aus Bonn zum Flughafen Köln/Bonn fahren, haben ab Ende Oktober einen kürzeren Weg – wenn sie ab dem Terminal 2 fliegen oder dort ankommen. Denn der Flughafenbus der Linie SB60 fährt ab dem 30. Oktober nicht mehr seine ursprüngliche Haltestelle am Terminal 1 an, da diese wegen Bauarbeiten gesperrt wird. Alternativ steigen Fahrgäste ab dann an den Haltestellen 1 und 3 am Terminal 2 ein und aus.