Sohn soll Eltern getötet haben

Weilerswist. Ein 30-Jähriger soll am Dienstag in Weilerswist seine Eltern getötet haben. Eine Mordkommission der Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt. In der Nachbarschaft sitzt der Schock auch am Donnerstag noch tief.

Von A. Wollschlaeger, L. Scheuch, A. Vogel, 02.05.2019

Auch am Donnerstag zeugt das deutlich sichtbare, rot-weiße Absperrband der Polizei an einem freistehenden Einfamilienhaus in Weilerswist davon, dass das Gebäude mit gepflegtem Vorgarten zu einem Tatort geworden ist. Die Tür ist versiegelt. "Es ist ein Drama", sagte ein älteres Ehepaar aus der direkten Nachbarschaft am Donnerstagmorgen mit Blick auf das, was sich am Dienstagabend abspielte. Ihre Nachbarn bezeichnete sie als sehr freundlich und umgänglich - auch deren Sohn.

Die Tat sei aus absolut heiterem Himmel gekommen, der Schock in der Nachbarschaft sitzt tief, doch das Leben müsse weitergehen, sagen die Nachbarn, während sie ihr Grundstück sauber machen. Noch am Dienstag, so die Nachbarin, habe sie mit der Bewohnerin des Hauses gesprochen und alles sei in Ordnung gewesen. Am Abend waren die 60-Jährige und ihr 62 Jahre alter Mann tot - mutmaßlich vom eigenen Sohn getötet.

Bei der Polizei war um 20.09 Uhr am Dienstag ein Notruf eingegangen. Eine Frau sagte, ihr Sohn sei gerade dabei, ihren Mann zu attackieren. Kurz darauf brach laut der Mitteilung der Polizei das Gespräch ab.

Beamte der Polizei Euskirchen eilten zum Tatort in Weilerswist. In dem Haus fanden die Beamten die Eheleute leblos auf. Sie erlagen laut Polizei noch am Tatort ihren Stichverletzungen. Den 30 Jahre alten Sohn des Ehepaares fanden die beiden in seinem Zimmer. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, stellten die Polizisten bei ihm sicher.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei übernahm noch am Dienstagabend die Ermittlungen. Der tatverdächtige Sohn der beiden Opfer sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

*Zunächst hatte die Polizei Bonn irrtümlich mitgeteilt, die Tat habe in Swisttal stattgefunden. Dies wurde inzwischen auf Nachfrage von der Leitstelle richtiggestellt. Die Kriminalpolizei in Bonn ist zuständig für Kapitalverbrechen im Kreis Euskirchen.