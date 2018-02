Köln. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW führt Wartungsarbeiten im Tunnel Lövenich in Köln aus und muss dafür die A1 an zwei Nächten voll sperren. Der Verkehr wird in der Zeit umgeleitet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.02.2018

Autofahrer müssen sich in der letzten Februarwoche auf Verkehrsverzögerungen einstellen: Die A1 muss zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd in der Nacht gesperrt werden. Grund für die Vollsperrung sind Wartungsarbeiten am Tunnel Lövenich.

Die A1 wird in der Nacht von Montag auf Dienstag, 26. auf 27. Februar, in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Von Dienstag auf Mittwoch, 27. auf 28. Februar, wird die Autobahn in Richtung Dortmund gesperrt. Die Sperrungen erfolgen jeweils in der Zeit von 21 bis 5 Uhr.

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW wird Umleitungen einrichten. Der Fernverkehr sollte die Sperrung großräumig über die A3 oder A4 umfahren.