Teilsperrung bei Leverkusen

Leverkusen/Köln. Aufgrund einer Baustelle ist die A3 am Wochenende bei Leverkusen nachts nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. Dies gilt für beide Fahrtrichtungen.

05.04.2017

Am kommenden Wochenende wird die A3 nachts in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr nur teilweise befahrbar sein. In der Nacht auf Samstag wird im Bereich der Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum in Richtung Oberhausen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Im gleichen Zeitraum wird Sonntagnacht der Fahrstreifen Richtung Frankfurt, zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und der Anschlussstelle, ebenfalls nur teilweise befahrbar sein.

Nach der dortigen Standspurverstärkung soll die Baustelle abgebaut werden. (ga)