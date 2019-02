Großeinsatz in Erkrath

25.02.2019 Erkrath. Gespenstische Szenen in der Nacht: Einsatzkräfte in Ganzkörper-Schutzanzügen tragen unbekannte Substanzen aus einem Hochhaus nahe Düsseldorf. Im Keller des Gebäudes soll ein Drogenlabor betrieben worden sein.

Nach Hinweisen von Nachbarn haben Polizei und Feuerwehr in Erkrath bei Düsseldorf im Keller eines Hochhauses ein mutmaßliches Drogenlabor ausgehoben. Einsatzkräfte in Ganzkörper-Schutzanzügen stellten Chemikalien sicher, die nun näher untersucht werden sollen. Die Polizei fahndete nach einem 47-Jährigen polizeibekannten Drogendealer und -konsumenten.

Die Maßnahmen hatten am Sonntagabend begonnen und dauerten bis in die Nacht hinein. Bald konnten die Behörden Entwarnung geben: Von den Stoffen gehe keine konkrete Gefahr für die Bewohner des Hauses aus. Die Untersuchung der beschlagnahmten Chemikalien sei aber noch nicht abgeschlossen, teilte die Polizei am Montag in Mettmann mit. Deswegen sei auch noch unklar, welche Drogen in dem Labor hergestellt wurden oder werden sollten.

Hausbewohner hatten in einem der Kellerräume illegale Betäubungsmittel gesehen und dies der Polizei gemeldet. Polizisten sahen sich vor Ort um - und den Verdacht bestätigt. Mit einem eilig erwirkten richterlichen Beschluss wurden dann umgehend der Keller sowie die Wohnung des 47-Jährigen im selben Haus durchsucht.

Weil die Zusammensetzung und Gefährlichkeit der Chemikalien zunächst unklar blieben, waren Polizei und Feuerwehr längere Zeit mit starken Kräften vor Ort. (dpa)