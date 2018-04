76-Jähriger schwer verletzt

Köln. In Köln wurde ein 76-Jähriger Mitte März eine Treppe in einer U-Bahn-Station heruntergestoßen und dabei schwer verletzt. Nachdem die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet hatte, hat sich nun ein 18-Jähriger bei der Polizei gemeldet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.04.2018

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat sich am Samstag der 18-Jährige, der auf dem Fahndungsfoto der Polizei abgebildet war, auf der Polizeiwache in Köln-Ehrenfeld vorgestellt. Beamte nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Er streitet die Vorwürfe gegen ihn ab. Mit dem Foto einer Überwachungskamera hatte die Polizei nach einem Mann gefahndet, der im Verdacht steht, einen 76-Jährigen in einer Kölner U-Bahn-Station eine Treppe heruntergestoßen zu haben. Der Vorfall ereignete sich am 15. März im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Der 76-Jährige hatte dabei schwere Verletzungen erlitten.

Der Mann war gegen 14 Uhr mit einer Begleiterin auf dem Treppenabgang der Station "Venloer Straße/Gürtel" unterwegs, als ihn ein Unbekannter von hinten gegen die Schulter stieß. Der Rentner verlor daraufhin das Gleichgewicht und fiel mehrere Treppenstufen hinunter. Der Täter rannte an dem Gestürzten vorbei und floh vom Tatort.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter den 76-Jährigen mit Absicht die Treppen herabstieß.

