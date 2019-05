15.05.2019 KÖLN. Ermittler haben in Köln einen mutmaßlichen Terror-Helfer des Islamischen Staates (IS) festgenommen. Medienberichten zufolge soll es sich um Sabri Ben A. handeln, der ich in der Szene als Produzent von Propagandavideos einen Namen gemacht hat.

Ermittler haben in Köln einen mutmaßlichen Terror-Helfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Dem 38-Jährigen werde Unterstützung zweier Terror-Organisationen vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch.

Die Taten sollen sich zwischen Mai 2014 und Oktober 2018 ereignet haben. Unter anderem soll der Deutsch-Tunesier im Internet Propaganda für den IS betrieben haben. Laut Südwestrundfunk (SWR) handelt es sich bei dem Verdächtigen um Sabri Ben A., einen in der Salafistenszene deutschlandweit bekannten Aktivisten.

Sabri Ben A. habe sich in der Szene als Produzent von Propagandavideos einen Namen gemacht, berichtete der SWR. In den Videos habe er unter anderem Muslime aus Deutschland dazu aufgerufen, sich dem Kampf gegen das Assad-Regime in Syrien anzuschließen.

Laut Generalstaatsanwaltschaft soll der Deutsch-Tunesier zudem mehrfach in Syrien gewesen sein, wo er 2014 unter anderem ein Trainingscamp einer weiteren Terrororganisation besucht habe. Zudem soll er dieser Organisation Gegenstände im Wert von rund 80.000 gebracht haben - unter anderem Nachtsichtgeräte.

Gegen seine Festnahme am Dienstag habe sich der Verdächtige nicht gewehrt. Er kam zunächst in Untersuchungshaft. (dpa)