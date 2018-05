Die Polizei hat in Köln ein Mitglied der Cosa Nostra festgenommen.

Köln. Europol hat in Köln ein hochrangiges Mitglied der Cosa Nostra, einer italienischen Verbrecherorganisation, festgenommen. Dem Mann werden verschiedene Verbrechen und die Zugehörigkeit zur Mafia vorgeworfen.

Von Alexander Hertel, 16.05.2018

In Köln ist am Wochenende ein mutmaßlicher Mafioso festgenommen worden. Bei dem Festgenommen handelt es sich nach Angaben von Europol, der Polizeibehörde der Europäischen Union, um ein hochrangiges Mitglied der Cosa Nostra. Bei der Cosa Nostra handelt es sich um eine auf Sizilien entstandene Verbrecherorganisation, die heute als bekanntester Zweig der italienischen Mafia gilt.

Der Mann, der bereits am Samstag festgenommen wurde, wurde von den Behörden wegen der Beteiligung an mehreren Verbrechen und seiner Mafiazugehörigkeit mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht. Der Festgenommene gehöre Europol zufolge zum Santangelo-Clan, einer kriminellen Organisation. Ihm werden Drogenhandel, Erpressung, Raub, Hehlerei, Brandstiftung sowie weiteren Verbrechen in Verbindung mit Waffenbesitz vorgeworfen.

Der Zugriff am Wochenende wurde von der italienischen Polizei gemeinsam mit den deutschen Strafverfolgungsbehörden koordiniert. Europol zufolge war dies die zweite Festnahme in Deutschlands eines Mitglieds der italienischen Mafia innerhalb weniger Tage.