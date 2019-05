Verabredung über Erotikportal

Köln. Seine Opfer hatten sich eigentlich auf ein Blind Date gefreut, doch daraus wurde am Ende nichts. In mindestens sechs Fällen soll ein 21-Jähriger Männer in Köln mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.05.2019

Die Polizei Köln hat einen 21-Jährigen aus Köln-Neubrück festgenommen, der zwischen Oktober und Dezember vergangenen Jahres mindestens sechs bewaffnete Raubüberfälle durchgeführt haben soll. Mit den Opfern habe er sich nachts über ein Erotikportal verabredet und sie zu einer unbeleuchteten Nische zwischen Reihenhäusern und Gärten geführt haben, heißt es seitens der Polizei. Dort angekommen habe er sie unter vorgehaltenem Messer ausgeraubt.

Bevor das Erotikportal eine Warnung ausspielte und der Täter eine zweimonatige Pause einlegte, war er als "Johnyboy44" im Netz unterwegs. Danach soll er sich mit dem Pseudonym "Jeandelafantaine" getarnt haben. Nach der Anzeige eines Opfers am 21. Oktober 2018 hat die Polizei gegen den 21-Jährigen ermittelt und bei ihm Tatwaffe sowie -kleidung sichergestellt.

Es folgten Hinweise, nach denen es mindestens fünf weiteren Opfern ähnlich ergangen sein soll, weswegen die Beamten schließlich einen Haftbefehl beantragten. Bei der Festnahme leistete er keinen Widerstand.

Da die Polizei weitere Geschädigte nicht ausschließt, nimmt sie weitere Hinweise entgegen. Der festgenommene Tatverdächtige ist dunkelhäutig, etwa 1,90 Meter groß, trägt die schwarzen Haare kurz und spricht akzent- sowie dialektfreies Deutsch.

Hinweise werden erbeten an das KK 14 unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.