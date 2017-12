700 Pakete Kaffee und über 100 Kilogramm Schokolade

In Köln konnte die Polizei mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande festnehmen. (Symbolbild)

Köln. Eine Diebesbande soll im großen Stil Supermärkte bestohlen haben. Nun konnte die Polizei Köln mehrere Verdächtige festnehmen.

Von Laszlo Scheuch, 15.12.2017

Die Kölner Polizei hat am Freitagmorgen mit Haftbefehl gesuchte mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande festgenommen. Wie die Ermittler mitteilen, stehen die zwei 19 und 27 Jahre alten Frauen sowie zwei 20 und 27 Jahre alte Männer im Verdacht, gewerbsmäßig in Supermärkten im großen Stil gestohlen zu haben.

In den Wohnungen der Festgenommenen fanden die Polizisten unter anderem rund 700 Pakete Kaffee, über 100 Kilogramm Schokolade, hochwertigen Schmuck und mehrere tausend Euro Bargeld. Zudem nahmen die Polizisten in einer Wohnung drei weitere Verdächtige (16, 21, 45) fest. Zurzeit werde geprüft, ob auch diese Männer ebenfalls in der Bande sind.