Wiedereröffnung am 14. März

KÖLN. Ende vergangenen Jahres stellte das Musikhaus Tonger einen Insolvenzantrag. Die Zukunft der Kölner Institution mit knapp 200-jähriger Geschichte ist nun allerdings doch gesichert. Am 14. März öffnen die Türen wieder.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.03.2019

Vor gerade einmal einem Monat teilte das Musikhaus Tonger aus Köln mit, dass es am 28. Dezember vergangenen Jahres einen Insolvenzantrag gestellt hat. Es folgte der großer Schlussverkauf. „Stand heute verschwindet eine Kölner Institution nach 197 Jahren aus dem Stadtbild. (...) Manch ein späterer Weltstar hat auf einem Tonger-Instrument das laufen gelernt, genauso wie zigtausende Musikschüler in unserer schönen Stadt. Ein bisschen Tonger bleibt somit in den Herzen und in den Kompositionen erhalten“, schrieb das Unternehmen Anfang Februar noch auf seiner Facebook-Seite, dazu ein Foto mit dem Logo samt Trauerflor.

Musikfreunde können jetzt allerdings aufatmen: Wie nun bekannt wurde, übernimmt die MGS Loib GmbH das Musikhaus. Loib ist einer der bedeutendsten Noten-Großhändler in Europa. Ein Sprecher des Unternehmens mit Sitz im bayerischen Reichertshofen bestätigte den Schritt auf GA-Anfrage am Dienstag: „Das ging alles sehr schnell.“

Am 25. Februar vermeldete Tonger, dass man einen Nachfolger gefunden habe, auch wenn die letzten Unterschriften da noch nicht gesetzt waren. Ex-Geschäftsführer Thomas Giehl zeigte sich optimistisch: „Die letzten Wochen waren sehr anstrengend für alle Beteiligten. Sollte der Deal also durchgehen, wovon ich jetzt fest ausgehe, haben viele aktiv daran mitgearbeitet, dass es für Tonger weitergeht.“

Am 14. März öffnet das Musikhaus wieder

Jetzt steht fest: Das Angebot bleibt erhalten. die MGS Loib GmbH hat den Mietvertrag übernommen. Das Musikhaus Tonger öffnet schon am Donnerstag, 14. März, um 10 Uhr seine Türen. Auf der Homepage läuft bereits ein Countdown. Noch werde umgebaut. Welche Veränderungen haben „Tongerianer“, wie Giehl seine Stammkunden nennt, zu erwarten?

Wie die Kölnische Rundschau in Erfahrung brachte, sollen neben Noten auch weiterhin Instrumente verkauft werden. Der Schwerpunkt soll bei akustischen Instrumenten liegen. Außerdem übernehme Loib vier ehemalige Tonger-Mitarbeiter, hinzu kämen Teilzeitkräfte.

Tonger blickt auf eine fast 200 Jahre alte Geschichte zurück. Viele Jahre hatte das Musikhaus auch in der Bonner Innenstadt seinen festen Platz, schloss seine Filiale allerdings im Frühjahr 2017 – einige Jahre zuvor wurde bereits die Filiale in der Siegburger Holzgasse aufgegeben. Mit der Übernahme durch MGS Loib beginnt nun ein neues Kapitel für Tonger.

Es ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass Tonger Insolvenz anmelden musste: Aus der GmbH Musikhaus Tonger gründete der damals neue Geschäftsführer Giehl am 1. Januar 2015 die neue Gesellschaft „Tonger – Haus der Musik“ und führte damit die fast 200 Jahre alte Geschichte des Unternehmens fort.