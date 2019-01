Granaten und Blindgänger

Köln. Bei einer Durchsuchung hat die Polizei in Köln einen ungewöhnlichen und gefährlichen Fund gemacht. In einem Mehrfamilienhaus in der Johanniterstraße wurde ein Munitionslager entdeckt.

Von Stephan Werschkull, 10.01.2019

Bei einer Durchsuchung in einem Mehrfamilienhaus am Donnerstagvormittag ist die Kölner Polizei auf ein Munitionslager gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 60-jähriger Kölner in das Blickfeld der Polizei geraten, als er im Internet Munition für eine Weltkriegs-Flugabwehrkanone ersteigert hatte. In der Wohnung im Stadtteil Buchheim befanden sich neben diversen Weltkriegsgranaten auch sogenannte Blindgänger.

Die Granaten wurden durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes und des Landeskriminalamtes abtransportiert. Der 60-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten.