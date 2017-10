Über rote Ampel und gegen den Verkehr

Köln. Am Ende war die Polizei doch schneller: Nach einer wilden Verfolgungsfahrt durch die Kölner Stadtteile Lindenthal, Braunsfeld und Ehrenfeld hat die Polizei in der Nacht auf Samstag einen Kradfahrer gestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.10.2017

Sie fuhren in den frühen Morgenstunden auf der Aachener Straße mehrere Meter nur auf dem Hinterreifen und hatten noch nicht einmal Licht oder ein Kennzeichen an ihren Motorrädern: Eine fünfköpfige Gruppe von Motorradfahrern hat am Samstag gegen 3.30 Uhr in Höhe der Einmündung Aachener Straße/Piustraße die Aufmerksam einer Polizeistrafe auf sich gezogen. Insbesondere zwei Fahrer fielen den Beamten auf, die daraufhin beschlossen, die Biker zu kontrollieren.

Biker rast frontal auf Polizeiwagen zu

Doch diese ignorierten sämtliche Anhaltezeichen der Streifenwagenbesatzung. Im Gegenteil: Sie rasten laut Polizeibericht über gleich mehrere Kreuzungen und Einmündungen, ignorierten rote Ampeln und fuhren sogar entgegen der Fahrtrichtung von der Oskar-Jäger-Straße aus auf dem Melatengürtel. An der Kreuzung Melatengürtel/Vogelsanger Straße machten sie einen U-Turn und setzen die Fahrt - wieder entgegen der Fahrtrichtung - in Richtung Aachener Straße fort. Von dort bogen die Kradfahrer in Nebenstraßen ab, wobei einer von ihnen frontal auf einen Streifenwagen zufuhr. Nur durch glückliche Umstände kam es dabei nicht zum Zusammenstoß.

Nachdem die Polizisten einen der Flüchtigen aus den Augen verloren hatten, kam ihnen der 20-Jährige mit seiner Yamaha auf der Fröbelstraße entgegen. Dort flüchtete der Fahrer auf das Gelände eines dortigen Autohauses. Nach Umstellung des Grundstücks trafen die Beamten den Flüchtigen auf seinem Krad sitzend an.

Führerschein eingezogen

Wegen seines grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens muss sich der junge Mann aus dem Oberbergischen Kreis nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Sein Führerschein ist er außerdem erst einmal los.

Der andere Motorradfahrer konnte derweil entkommen.