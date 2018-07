Köln. Ein Motorradfahrer ist in Köln am frühen Donnerstagmorgen offenbar angeschossen und verletzt worden. Passanten fanden den Verletzten auf der Straße liegend und riefen die Polizei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.07.2018

Auf der Äußeren Kanalstraße in Köln-Ehrenfeld ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer auf der Straße liegend gefunden worden. Wie die Polizei auf GA-Nachfrage mitteilte, wurde der Motorradfahrer offenbar angeschossen. Zeugen riefen gegen 5.50 Uhr die Polizei, diese fand den Verletzten auf Höhe der Anschlussstelle Bickendorf. Von Rettungskräften wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Er gilt als schwer verletzt.

Zu den Hintergründen konnte die Polizei am Morgen noch keine Angaben machen, die Ermittlungen dauern an.