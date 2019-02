Polizei Köln ermittelt

Die Polizei sperrte den Bereich am Hohenzollernring in der Nacht ab (Symbolfoto).

Köln. Nach einer lebensgefährlichen Auseinandersetzung in der Innenstadt von Köln hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Ein Kölner musste notoperiert werden.

Von Anja Wollschlaeger, 17.02.2019

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei einen Bereich um den Hohenzollernring in Köln abgeriegelt. Hintergrund war eine handgreifliche Auseinandersetzung, bei der ein Kölner lebensgefährlich verletzt wurde, teilt die Polizei mit.

Nach den Informationen der Polizei hatte der Streit in einer Bar auf dem Hohenzollernring gegen 4.40 Uhr seinen Ausgang genommen. Die Auseinandersetzung sei eskaliert, als ein Beteiligter seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand angriff. Der 31-Jährige Kölner trug laut Polizei mehrere schwere Stichverletzungen am Oberkörper davon und musste noch in der Nacht Notoperiert werden.

Während - nach Angaben der Polizei - "starke Polizeikräfte" den Tatort absperrten, habe sich ein Notarzt um den Schwerverletzten gekümmert. Die Kriminalpolizei habe umgehend Ermittlungen aufgenommen. Inzwischen ist eine Mordkommission eingerichtet. Am Sonntagmorgen sichern Beamte noch Spuren am Tatort und vernehmen Zeugen, so die Polizei.