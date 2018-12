Kölner Polizei sucht Tatverdächtigen

Die Polizei fand die Leiche am Mittwochabend

Köln. Nach einem Leichenfund in Köln-Höhenberg sucht die Polizei nach dem Ex-Freund des Opfers. Der Mann könnte bewaffnet sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.12.2018

Am Mittwochabend ist eine 44-Jährige Kölnerin tot in ihrer Wohnung im Stadtteil Höhenberg aufgefunden worden. Eine Mordkommission ermittelt und sucht den Ex-Freund des Opfers. Der 58-Jährige trägt möglicherweise eine Schusswaffe bei sich.

Verwandte hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie am Mittwoch vergeblich versucht hatten, die 44-Jährige zu erreichen. Gegen 20 Uhr brachen Polizei und Feuerwehr dann die Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus an der Bochumer Straße auf und fanden kurz darauf die Leiche.

Offenbar ist die Frau gewaltsam ums Leben gekommen. Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet, die nun nach einem Verdächtigen fahndet. Der Ex-Freund des Opfers hatte auch nach der Trennung des Paares mit in der gemeinsamen Wohnung gelebt. Laut Polizei trägt er möglicherweise eine Schusswaffe bei sich.