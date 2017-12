13.12.2017 Köln. In der Nacht zu Mittwoch ist in Köln ein Auto mit vier Insassen beschossen worden. Bei der anschließenden Flucht wurde eine Person angefahren.

In Köln-Gremberghoven ist in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr aus einer Gruppe heraus mehrfach auf das Auto eines 29-Jährigen und seine drei Insassen geschossen worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwochmittag mit. Die Personen in dem Auto stiegen anschließend aus und flüchteten zu Fuß.

Warum die Personen zu Fuß flüchten wollten und nicht mit dem Auto wegfuhren, muss noch ermittelt werden. Einer der Angreifer setzte sich daraufhin in das Auto und fuhr einen 31-Jährigen an, der vom Auto weglaufen wollte. Der 31-Jährige wurde dabei leicht am Bein verletzt.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt. Die Hintergründe des Vorfalls an der Rather Straße sind nach Angaben der Polizei noch völlig unklar. (general-anzeiger-bonn.de)