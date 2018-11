Parkautomat fordert Unsumme

Fast hunderttausend Euro sollte Sabine Heinrich an einem Parkautomaten zahlen. Die Moderatorin ließ ihre Instagram-Follower an ihrem Problem teilhaben.

Köln. Sabine Heinrich dürfte einen Schreck bekommen haben als sie den Zahlungsbetrag auf dem Parkhausautomaten gesehen hat. 86.700 Euro sollte sie zahlen, laut Automat habe sie länger als zehn Jahre dort geparkt.

Von Stephan Werschkull, 15.11.2018

Mit der Bitte um Kleingeld wandte sich die Radio-Moderatorin Sabine Heinrich an ihre Instagram-Follower. 86.700 Euro sollte sie am Automaten in einer Kölner Tiefgarage zahlen. Der Automat zeigte an, nur Geldscheine mit einem maximalen Notenwert von 20 Euro anzunehmen. Die 41-Jährige hätte also 4335 Geldscheine benötigt um ihre Parkschuld abzuzahlen.

In einem Hashtag unter dem Beitrag fragte sie sich, ob sie wirklich so lange weg war. Der Automat zeigte als Datum der Einfahrt den ersten Januar 2007 an. Doch sie konnte ihre Follower gleich beruhigen. "Keine Sorge, ich muss nicht für immer in der Tiefgarage bleiben", schrieb sie ihren Followern. Am Ende des Postings erklärte sie, dass die Karte fehlerhaft war und ihr deshalb der hohe Betrag angezeigt wurde.