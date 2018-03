38-Jähriger festgenommen

Köln. Ein 38-Jähriger hat am Samstagmorgen einen 48-jährigen KVB-Mitarbeiter angegriffen und bespuckt. Als der 48-Jährige und sein Kollege ihn beim Urinieren an der Haltestelle Neumarkt erwischten, griff er ihn an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.03.2018

An der Haltestelle Neumarkt ist ein 48-jähriger Mitarbeiter der KVB von einem 38-Jährigen angegriffen und bespuckt worden. Laut Angabe der Polizei erwischten der 48-Jährige und sein 44-jähriger Kollege den Mann, als er auf der Zwischenebene der Haltestelle Neumarkt urinierte. Als sie ihn darauf ansprachen, schlug der 38-Jährige unvermittelt mit der Faust in Richtung des 48-Jährigen.

Durch die Ausholbewegung kam der 38-Jährige ins Straucheln, stürzte zu Boden und riss den KVB-Angestellten mit sich. Danach trat der Angreifer mehrmals in Richtung des Kopfes des 48-Jährigen. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei berichtete der KVB-Mitarbeiter, dass der Mann sie beide bespuckt und gerufen habe, dass sie jetzt mit Hepatitis infiziert seien.

Die Polizei nahm den 38-jährigen Wohnungslosen vorläufig fest. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.