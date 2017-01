„Tag des Gedenkens an die NS-Opfer“ in Wesseling

Claus Doering mit einem Aktenordner, in dem er Zeitungsartikel, Briefe und Dokumente zum Kibbuz in Urfeld abgeheftet hat.

25.01.2017 Wesseling-Urfeld. Der 94-jährige Claus Doering erinnert sich an den Urfelder Kibbuz und spricht an diesem Mittwoch im Kleinen Theater im Wesselinger Rheinforum über seine Erlebnisse.

Claus Doering ist wahrscheinlich einer der letzten Zeitzeugen, der sich noch aus eigener Anschauung an die Ereignisse der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 in seinem Heimatort Urfeld erinnert. Seiner Familie gehörte damals nämlich ein Gebäude am Rhein, in dem 50 bis 70 jüdische Jugendliche lebten, die von bewaffneten Nazis bedroht wurden und denen er, sein Bruder und sein Vater zu Hilfe eilten.

Der ehemalige WDR-Regisseur hat die Geschichte in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder erzählt. Bis heute sind ihm die Ereignisse so präsent, als ob sie gestern und nicht vor fast 80 Jahren passiert wären. Anlässlich des „Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ am 27. Januar spricht Claus Doering an diesem Mittwoch ab 10 Uhr im Kleinen Theater im Wesselinger Rheinforum, Kölner Straße 42, über seine Erinnerungen – auf Einladung der Stadt Wesseling und des Vereins für Ort- und Heimatkunde. Der Titel lautet „Wesseling – do prächtich Stöckche Äd – Geschichte(n) am Rhein“.

Die Augen des Seniors sind nicht mehr so gut, das Laufen fällt ihm schwer. Aber der Geist ist hellwach, wenn er an den 10. November denkt. Der 16-jährige Claus Doering wohnte in jener Zeit mit seinen Eltern und seinen beiden Brüdern im Weidenweg in einem kleinen Gärtnerhäuschen, in dem heute Sohn Hinrich mit seiner Familie lebt. Das benachbarte Herrenhaus, der Dietkirchener Hof, gehörte der Familie Doering seit 1924.

Im Dietkirchener Hof gab es ein Zentrum für Jugendliche

Der Urfelder Architekt Albrecht Doering vermietete den Hof 1933 an die sozialistisch-zionistische Organisation „Hechaluz“, die auf dem Hof den Kibbuz „Bamaaleh“ („Im Aufstieg“) als Zentrum für Jugendliche einrichtete, die sich auf eine Einwanderung nach Palästina vorbereiteten und dafür eine praktische Ausbildung vorweisen mussten. Die Finanzierung übernahmen der jüdische Textilfabrikant Arthur Stern aus Rheidt, ein Freund Doerings, und die damalige Reichsregierung. „Mein Vater hatte viele jüdische Freunde und da besonders Stern. Durch diese Verbindung ist der Kibbuz entstanden“, blickt Claus Doering zurück.

Er hat als Kind und Jugendlicher erlebt, wie die jungen Männer und Frauen tagsüber auf den Höfen der Nachbarschaft den Anbau von Gemüse und die Milchwirtschaft erlernten, abends Hebräisch paukten und gelegentlich im Rhein schwammen. „Ab 1936 durften die junge Leute nur noch auf dem Giesenhof und bei uns im Garten des Gärtnerhäuschens arbeiten.“

Als einschneidend empfindet er den Abend des 10. November, als er und seine Familie das Klirren von Glas hörten. „Mein Vater, einer meiner Brüder und ich sind dann zum Kibbuz rübergegangen. Da sahen wir vier Männer. Zwei von ihnen haben die jungen Leute im ersten Stock zusammengetrieben. Mein Vater hat mit denen verhandelt und ihnen gesagt, dass es sich um ein arisches Haus handelt. Da kamen zwei von ihnen mit zum Gärtnerhäuschen, um sich Kontoauszüge und Besitzurkunde zeigen zu lassen. Ich denke, es waren Gestapoleute. Aber die waren noch recht vernünftig und stellten die Sache ein.“

Im Gegensatz zu jenen Männern aus der Umgebung, die Stunden später mit zwei Pritschenwagen auftauchten. „Es müssen Leute aus Wesseling, Brenig und ein paar aus Urfeld gewesen sein. Mein Vater hat meinem Bruder und mir ein Jagdgewehr in die Hand gedrückt, und wir haben sie vertrieben. Da hatten sie aber schon viel kaputt gemacht.“

Der mutige Einsatz der Familie zog keine Repressalien nach sich. Allerdings gab es insofern ein Nachspiel, als das Nazi-Propagandablatt „Der Stürmer“ die Freundschaft zwischen dem arischen Architekten und dem jüdischen Textilfabrikanten verunglimpfte. Im Krieg – Doering meldete sich 1940 freiwillig zur Wehrmacht – brannte der ehemalige Kibbuz, wo eine Flak stationiert war, ab. Einige Bewohner hat der 94-Jährige später aber in einem Kibbuz in der Nähe der Stadt Haifa besucht.

Ab den 1950er Jahren wurden im Dietkirchener Hof die niederländischen und schwedischen Botschaften untergebracht. Nach dem Umzug der schwedischen Gesandtschaft nach Berlin 1999 setzte sich Doering für die Einrichtung einer christlich-jüdischen Begegnungsstätte ein. Die Finanzierung sollte aus Mitteln des Bonn-Berlin-Ausgleiches erfolgen. „Ich habe allerdings keine oder nur abschlägige Antworten erhalten“, bedauert er. Mittlerweile befinden sich in dem sanierten Gebäude Eigentumswohnungen. (Susanne Träupmann)