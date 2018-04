Unfall auf der Autobahn

Der Verkehr auf der Autobahn in Richtung Köln musste daraufhin einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Wesseling. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es am Donnerstagmittag auf der A 555 in Richtung Köln, nachdem ein schwarzer Mini Cooper etwa 500 Meter vor der Ausfahrt "Wesseling" ins Schleudern gekommen ist.

Von Dierk Himstedt, Matthias Kehrein, 26.04.2018

Am Donnerstagmittag ist auf der A 555 in Richtung Ausfahrt Wesseling ein schwarzer Mini Cooper aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und quer zur Fahrbahn in der Leitplanke zum Stehen gekommen. Der Fahrer wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, soll aber nach Angaben der Polizei nur leicht verletzt sein. Der Verkehr musste einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es kam daher zu längeren Staus auf der Fahrbahn in Richtung Köln.

Neben den Polizeikräften war auch ein Rettungswagen der örtlichen Feuerwehr am Unfallort.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis