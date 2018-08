Polizei sucht nach Lkw-Fahrer

Nümbrecht. Mit Riesenglück und lediglich einer leichten Verletzung hat ein 29-Jähriger am Mittwoch einen Unfall auf der Landstraße 339 überstanden, als eine Metallstange die Windschutzscheibe seines Autos durchschlug und ihn lediglich am Arm streifte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.08.2018

Am Mittwoch, 15. August, gegen 17 Uhr fuhr ein 29-jähriger Nümbrechter mit seinem Pkw auf der L 339 in Richtung Herfterath. Als er den Abzweig nach Erlinghausen passierte, kam ihm eingangs einer Linkskurve ein Kleinlaster mit offener Pritsche entgegen. Offenbar fiel in diesem Moment von dessen Ladefläche eine etwa ein Meter lange Gewindestange, prallte zunächst gegen die Motorhaube des Autos und durchschlug anschließend die Windschutzscheibe. Der Pkw-Fahrer hatte Glück, Denn hätte die Stange den Oberkörper oder Kopf des 29-Jährigen getroffen, wären die Folgen ungleich schwerer gewesen.

Der Fahrer des Lkw, der den Vorfall womöglich überhaupt nicht bemerkt hat, setzte seine Fahrt fort. Der Lkw hatte ein grünes Fahrerhaus und einen silbernen Pritschenaufbau.

Hinweise bitte an Polizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261/81990.