"WorldWired"-Europatournee angekündigt

Köln. Gute Nachrichten für alle Metallica-Fans in der Region. Die Band hat die Termine für die große "WorldWired"-Europa-Tournee bekannt gegeben, darunter auch für zwei Shows in der Kölner Lanxess Arena.

Von Karsten Lettau, 16.03.2017

Am 14. und 16. September machen die Metal-Urgesteine von der amerikanischen Westküste in der Domstadt Station und spielen in der Lanxess Arena.

Im Pre-Sale sind die Eintrittskarten für „Legacy Met Club“-Mitglieder ab dem 21. März um 10 Uhr morgens verfügbar. Der Pre-Sale für alle „Fifth Members“ beginnt um 11 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am 24. März. Die beiden Kölner Konzerte sind die einzigen Konzerte der Tour von Metallica im Jahr 2017 in Deutschland, 2018 folgen dann noch sechs weitere.

Neben normalen Tickets gibt es diverse "Premium"-Varianten, die einen früheren Eintritt zu den Arenen, einen Besuch der „Memory Remains-Ausstellung“, einen Backstage-Treffen mit der Band, oder limitierten Postern und T-Shirts bieten. Bei der US-Tour gab es diese Tickets zum "Schnäppchen-Preis" von gerade einmal 2499 Dollar.

Alle Infos zur Europatournee gibt es HIER.