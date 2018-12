Vermutlich bei Drogengeschäft

Köln. Ein 52-jähriger Mann ist am Mittwochmittag im Kölner Stadtteil Kalk mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden. Die Tat steht vermutlich in Zusammenhang mit einem Drogengeschäft. Die Polizei sucht die Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.12.2018

Zwei Männer haben am Mittwoch gegen 12 Uhr einen 52-Jährigen auf offener Straße in Köln-Kalk mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte das Opfer auf der Kalk-Mülheimer Straße vor der Gaststätte "Babylon" gestanden. Den weiteren Verlauf beschrieb der Mann wie folgt: Zwei arabisch aussehende Männer hätten ihm zwei Heroin-Bubbles in die Hand gedrückt und ihm im Gegenzug Bargeld weggenommen, das er gerade in der Hand gehalten hatte. Als er sein Geld zurückgefordert habe, habe einer der Männer ein Messer gezogen und ihn an der Wange verletzt.

Bei einer anschließenden Rangelei zog sich der Verletzte eine Handverletzung zu, welche im Krankenhaus genäht wurde. Der 52-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Tat und den Tätern unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Beide Täter sollen etwa 1,65 Meter groß sein. Der Verletzte beschreibt sie als dunkelhaarig mit Vollbart. Einer von ihnen soll eine schwarze Jeans, eine helle Jacke und schwarze Kappe getragen und einen dunklen Rucksack mitgeführt haben.