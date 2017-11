Täter auf der Flucht

Köln. Hinterrücks und brutal griff ein bislang unbekannter Täter am 1. November einen gehbehinderten 53-Jährigen im Kölner Ortsteil Chorweiler mit einem Messer an. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.11.2017

Nach einer Messerattacke vom 1. November auf einen Mann in Köln sucht die Polizei nach dem Täter. Der noch unbekannte Mann attackierte völlig unvermittelt den 53-Jährigen von hinten mit einem Messer. Das Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr auf dem Pariser Platz.

Das Opfer, das auf einen Rollator angewiesen ist, erlitt schwere Verletzungen und schwebt in Lebensgefahr. Der Täter stach ihm von hinten mit einem Taschenmesser in die Schulter. Erst als das Opfer laut um Hilfe schrie, rannte der Messerstecher über den Liverpooler Platz in Richtung City-Center und von dort in unbekannte Richtung davon.

Der Flüchtige soll etwa 20 Jahre alt sein. Der als südländisch beschriebene Mann hat kurze, schwarze Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer hellen Jogginghose und dunklem Kapuzenpulli. Eine Zeugin hatte den Mann bei seiner Flucht beobachtet. Sie gab an, dass sie zu dem Zeitpunkt mit der S-Bahn-Linie 11 aus der Innenstadt an der Haltestelle "Chorweiler" angekommen sei. Mit ihr sollen etwa zehn weitere Fahrgäste ausgestiegen sein und den U-Bahn-Ausgang genutzt haben. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die mögliche Hinweise zur Ergreifung des Täters liefern können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer: 0221/2290 oder per E-Mail unter: poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.