Von bok, 14.06.2017

Die Bebauung des Merler Keils, eines knapp 30 Hektar großen Gebiets, das sich von Alt-Merl bis zur Autobahn erstreckt, ist ein Dauerthema der Meckenheimer Politik. Bereits die ersten Planungen 1994 wurden von den Bürgern wegen zu dichter Bebauung und der im Umfeld erwarteten angespannten Verkehrssituation kritisiert. Mit Erfolg. Die in einem Bürgergutachten erarbeiteten Leitlinien wurden in den Plänen berücksichtigt. Das Baugebiet wurde in drei Abschnitte eingeteilt, es wurden weniger Wohneinheiten, eine grüne Mitte und wenig Geschoss- und Wohnungsbau vorgesehen. Mittlerweile ist der Endausbau des zweiten Bauabschnitts im Gange, nur noch wenige Grundstücke sind frei. In Ermangelung anderer Flächen will die Meckenheimer Verwaltung nun auch die Bauleitplanung des Merler Keil III auf den Weg bringen. Das sensible Thema wollten die Ratsmitglieder nicht ohne Bürgerbeteiligung angehen und haben die Durchführung einer Bürgerinformationsveranstaltung vor weitere Beschlüsse gestellt.