Köln . In Köln ist ein Mann mit nicht weniger als 92 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho in eine Radarfalle gerast. Laut Polizei erwarten den Fahrer eines gemieteten Mercedes ein Fahrverbot sowie 600 Euro Bußgeld.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.09.2019

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, wurde der bislang unbekannte Mann am Dienstagnachmittag Uhr in Köln-Merkenich in einer Tempo-50-Zone geblitzt und war mit 147 Kilometern pro Stunde unterwegs. Der silberfarbene Mercedes einer Mietwagenfirma sei gegen 16 Uhr auf der Alten Römertraße in Höhe des Sportpatzes Mohlenweg an der mobilen Messanlage vorbeigerast, die die Polizei kurz zuvor dort aufgestellt hatte.

Nun laufen laut Bericht Ermittlungen bei der Mietwagenfirma zum Fahrer. Ihm wird nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 92 km/h außerhalb der geschlossenen Ortschaft vorgeworfen. Neben einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro erwarteten ihn zwei Punkte in Flensburg sowie drei Monate Fahrverbot.