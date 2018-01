Angriff mit Fäusten und Stühlen

Köln. In einer Kneipe in Köln ist in der Nacht zu Samstag ein Streit eskaliert. Sechs Männer schlugen mit Stühlen und Fäusten aufeinander ein, ein Beteiligter zog ein Messer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.01.2018

Mit Fäusten und Stühlen haben in der Nacht zu Samstag sechs Männer in einer Kölner Kneipe aufeinander eingeschlagen. Mehrere Personen sind dabei verletzt worden, die Polizei nahm zwei Männer in Gewahrsam.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es gegen 2 Uhr an der Kneipe am Hildeboldplatz zu einem Streit zwischen mehreren Männern aus Rumänien. "Beide Gruppen haben dann mit Fäusten und Stühlen aufeinander eingeprügelt. Dabei wurde auch einiges von meinem Inventar beschädigt", wird der 62-jährige Wirt von der Polizei zitiert.

Den Ermittlungen zufolge zückte einer der Beteiligten während der Auseinandersetzung ein Messer und stach damit auf einen 22-Jährigen ein. Dieser wurde leicht am Oberschenkel verletzt, lehnte die Behandlung in einem Krankenhaus jedoch ab.

Die Beamten klärten schließlich die Situation auf und stellten die Personalien der zumeist stark alkoholisierten Männer fest. Zwei 29 und 31 Jahre alten Männer ließen sich jedoch nicht beruhigen, sodass die Polizei sie ins Gewahrsam nahm. Am Samstagmorgen konnten sie bereits wieder entlassen werden. Die restlichen 22, 22, 35 und 45 Jahre alten Beteiligten erhielten einen Platzverweis. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.