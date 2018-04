Bauarbeiten am Wochenende

Köln. Zahlreiche Bauarbeiten finden am Wochenende auf der A1 im Großraum Köln statt. Mehrere Streckenabschnitte sind entweder gar nicht befahrbar oder teilweise gesperrt. Die Autofahrer werden umgeleitet, der Fernverkehr soll den Bereich meiden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.04.2018

Wegen Bauarbeiten wird die A1 bei Köln von 22 Uhr am Freitagabend, 27. April, bis 5 Uhr am Montagmorgen, 30. April, teilweise gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilte, kommt es am Autobahnkreuz Köln-Nord auf der A1 in beiden Richtungen zu einer Vollsperrung. Die A57 ist hingegen in beiden Fahrtrichtungen uneingeschränkt befahrbar.

Bei Köln-Nord können daher im genannten Zeitraum die folgenden Verbindungen nicht genutzt werden:

von der A1 aus Dortmund kommend auf die A57 nach Köln

von der A1 aus Koblenz kommen auf die A57 nach Krefeld

von der A57 aus Krefeld kommend auf die A1 nach Dortmund

von der A57 aus Köln kommend auf die A1 nach Koblenz

Gleichzeitig wird auf der A1 in Köln-Merkenich der achtspurige Ausbau der Autobahn vorbereitet. Aus diesem Grund ist die A1 zwischen Leverkusen-West und Köln-Nord in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar.

Lokale Umleitungen sind eingerichtet

Auch der Tunnel Lövenich ist am Wochenende wegen Markierungsarbeiten beidseitig gesperrt. Dadurch ist die A1 ab dem Autobahnkreuz Köln-West in Fahrtrichtung Dortmund sowie ab der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Die Anschlussstelle Köln-Lövenich steht ebenfalls nicht zur Verfügung.

In der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd ist weiterhin keine Auffahrt auf die A1 in Fahrtrichtung Dortmund möglich.



Im Autobahnkreuz Leverkusen wird außerdem die Verbindung von der A3 aus Richtung Oberhausen kommend auf die A1 in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt.

Der Fernverkehr sollte die genannten Strecken am Wochenende großräumig umfahren. Folgende Umleitungen empfiehlt Straßen.NRW: Für die Fahrtrichtung Koblenz sollte ab dem Autobahnkreuz Leverkusen auf die A3 in Richtung Frankfurt und die A4 in Richtung Aachen gewechselt werden. In Fahrtrichtung Dortmund wird dazu geraten, ab dem Autobahnkreuz Köln-West über die A4 (Fahrtrichtung Olpe) und die A3 (Fahrtrichtung Oberhausen) zu fahren. Zusätzlich werden noch lokale Umleitungen mit Rotem Punkt ausgeschildert.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis