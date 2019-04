Zahl der Passagiere nimmt zu

Köln/Bonn. An den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen hat die Zahl der Passagiere zugenommen. Auch der Flughafen Köln/Bonn legte zu. Ein Airport verlor dagegen besonders viele Passagiere.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.04.2019

Das Passagieraufkommen an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen hat 2018 zugenommen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt veröffentlicht hat. Demnach stieg die Zahl der Fluggäste, die von einem der sechs größten NRW-Flughäfen starteten, durchschnittlich um 0,9 Prozent.

Zu den Gewinnern gehört auch der Köln/Bonner Airport. Hier stieg die Zahl der Passagiere um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Knapp 6,5 Millionen Menschen flogen von Köln/Bonn aus. Besonders stark legten die Flughäfen Dortmund mit einem Plus von 14,6 Prozent und Münster/Osnabrück (5,5 Prozent) zu. Paderborn/Lippstadt verzeichnete ein Plus von 0,7 Prozent.

Zu den Verlierern gehört insbesondere der Flughafen Niederrhein (Weeze) mit einem Minus von 11,2 Prozent. Dort hatte Ryanair seine Flugzeugflotte im vergangenen Jahr reduziert. Zuvor hatte der Billigflieger seine Kapazitäten in Köln/Bonn und Düsseldorf ausgebaut. In Weeze sind inzwischen nur noch drei Flugzeuge stationiert, in Spitzenzeiten waren es acht Flieger gewesen. Die Zahl der Passagiere in Düsseldorf nahm um 1,2 Prozent ab.

Besonders stark stieg die Zahl der Fluggäste, die ins Ausland geflogen sind. Hier gibt es ein Plus von 2,4 Prozent. In Köln/Bonn stieg die Zahl der Passagiere, die ins Ausland flogen, gar um acht Prozent. Rückläufig an den NRW-Flughäfen war mit einem Minus von 4,7 Prozent das Passagieraufkommen bei Inlandsflügen. Insgesamt verzeichneten die sechs Flughäfen 21,4 Millionen Passagiere.