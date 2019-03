Köln/Bonn. Die Antonov 124 zählt zu den größten Frachtflugzeugen der Welt. Am Freitagmittag soll eine solche Maschine am Flughafen Köln/Bonn landen. Es ist nicht die einzige Ankunft am heimischen Airport.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.03.2019

Flugzeugfans dürfen sich in den kommenden Tagen auf eine besondere Maschine am Flughafen Köln/Bonn freuen: Die Antonov 124 soll ab Freitag mehrmals am heimischen Flughafen landen und starten. Die Antonov 124 zählt zu den größten Frachtmaschinen der Welt, weltweit sind nur 28 solcher Flieger in Betrieb.

Die erste Landung des Riesenfliegers ist für Freitagmittag um 14 Uhr geplant, wie der Flughafen auf seiner Facebook-Seite mitteilt. Am Samstagabend soll die Maschine dann wieder vom Flughafen abheben. Am Montag soll der Mega-Frachter dann zurückkommen, bevor für Dienstag der nächste Abflug ansteht. Am kommenden Mittwoch und Donnerstag können Flugzeugfans den Flieger dann noch einmal beobachten.

Der Flughafen weist darauf hin, dass die angegebenen Zeiten nicht garantiert sind. Es könne zu Abweichungen kommen. Im vergangenen Oktober hatte sich die Landung einer Antonov am Düsseldorfer Flughafen ebenfalls verzögert.