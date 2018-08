Unfall am Dreieck Erfttal

Köln. Am frühen Samstagabend kam es auf der Bundesautobahn 1 zu einen Verkehrsunfall. Zwei Pkw-Fahrer wurden schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr staute sich bis zu einer Länge von elf Kilometern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.08.2018

Gegen 18.30 passierte ein grauer Peugeot das Dreieck Erfttal in Fahrtrichtung Dortmund. Parallel war ein Opel-Astra auf den Überholstreifen in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Laut Angaben der 52-Jährigen Beifahrerin bekam der 51-jährige Fahrer des Peugeot unmittelbar vor der Anschlussstelle Hürth "heftige Schmerzen in der Seite", sackte zusammen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Wie der Astra-Fahrer den Polizisten vor Ort erklärte, beschleunigte der Peugeot plötzlich und zog vor dem Astra nach links. Danach prallte der Peugeot gegen die Mittelleitplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum stehen. Der 35-jährige Astra-Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Nach der Kollision blieb der Peugeot auf der Beifahrerseite liegen.

Der nicht mehr ansprechbare 51-Jährige wurde mit einen angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Rettungswagen brachte den Astra-Fahrer ins Krankenhaus. Die Beifahrerin des Peugeot-Fahrers blieb unverletzt. Der Verkehr staute sich bis zu einer Länge von elf Kilometern über das Kreuz Bliesheim zurück.