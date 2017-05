Mehrere Leichtverletzte

29.05.2017 Köln-Mülheim. Am Sonntagabend kam es vor der Polizeiwache in Köln-Mülheim zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen, um die Beteiligten zu trennen.

Mehrere Männer im Alter von 17 bis 51 Jahren haben sich am Sonntagabend vor der Polizeiwache in Köln-Mülheim eine Schlägerei geliefert, wobei zwei Personen (17 und 19 Jahre alt) leicht verletzt worden sind. Das teilte die Kölner Polizei am Montag mit.

Demnach gerieten die zwei Gruppen auf der Böckingstraße zunächst vor einem Kiosk aneinander und prügelten sich aus bisher unbekannten Gründen. Nachdem sich die Schlägerei aufgelöst hatte, wollten ein 19-Jähriger und sein Bruder (17) auf der Wache auf dem Clevischen Ring Anzeige erstatten.

Ihre Gegner folgten ihnen hierher, sodass sich der Streit laut Polizei im Vorraum der Wache fortsetzte. Vor dem Gebäude sammelten sich währenddessen Anhänger beider Parteien.

Ein 24-jähriger Mann, von dem die Schlägerei ausging, wurde von einem Beamten der Wache verwiesen. Draußen schlug dieser dann mit einem Gürtel auf den 17-Jährigen und einen weiteren jungen Mann (19) ein. Mehrere Polizisten konnten die Kontrahenten erst mithilfe von Pfefferspray voneinander lösen und nahmen den 24-Jährigen vorläufig in Gewahrsam.

Das Auto des 19-Jährigen war wohl zuvor mit einem Holztischbein beschädigt worden, das die Polizei in der näheren Umgebung - ebenso wie eine Taschenlampe und einen Elektroschocker - fand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beteiligten erwartet ein Strafverfahren. (general-anzeiger-bonn.de)