Köln. Nahe der Konzerthalle Essigfabrik in Köln hat es am Freitagabend eine Massenschlägerei gegeben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.11.2017

Rund 50 Beteiligte, 18 Streifenwagen der Polizei und ein Schwerverletzter: Das ist die Bilanz einer Massenschlägerei am Freitagabend im Kölner Stadtteil Deutz. Gegen 22.40 Uhr rückte die Polizei an die Konzerthalle Essigfabrik in die Siegburger Straße aus, wo nach Angaben des Kölner Stadt-Anzeigers etwa 50 Personen aneinandergerieten.

Da sich die Beteiligten auch durch die Polizei nicht beruhigen ließen, riefen die Beamten Verstärkung. Mit der Besetzung von 18 Streifenwagen sowie zwei Polizeihunden konnten die Beamten die Situation schließlich beruhigen. Die Polizei nahm neun Personen fest, es gab mehrere Leichtverletzte, ein Beteiligter wurde schwer verletzt.

Worum es bei dem Streit ging, ist unklar. Die Essigfabrik habe zu dem Zeitpunkt bereits geschlossen gehabt, die Besucher hätten die Halle bereits 20 bis 30 Minuten zuvor verlassen, so der Betreiber dem Kölner Stadt-Anzeiger zufolge.