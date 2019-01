Tresor ausgeräumt

Leverkusen. Am Sonntagmorgen sind zwei Ehepaare aus Leverkusen in ihrem gemeinsamen Zuhause ausgeraubt worden. Die mit Sturmhauben maskierten Täter hatten die Bewohner mit Schusswaffen bedroht und gefesselt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.01.2019

Drei bewaffnete und maskierte Räuber haben am Sonntagmorgen in Leverkusen-Steinbüchel ein Ehepaar sowie deren im gleichen Haus lebenden Hauswirtschafter überfallen. Nachdem sie beide Paare in ihre Gewalt gebracht und gefesselt hatten, zwangen sie die Hauseigentümer, einen Tresor zu öffnen.

Die Täter erbeuteten Bargeld, eine Münzsammlung, Schmuck und wertvolle Handtaschen der Marke Prada. Nachdem es den beiden Hauswirtschaftern gelungen war, sich und das andere Ehepaar zu befreien, alarmierten sie die Polizei.

Wie die Polizei mitteilte, sollen die drei Räuber etwa 1,80 Meter groß sein und beim Überfall schwarze Sturmhauben getragen haben. Zudem waren sie mit Schusswaffen bewaffnet. Sie hatten braune Augen und sprachen gebrochenes Deutsch. Alle Täter waren dunkel gekleidet, vermutlich mit schwarzen Steppjacken. Einer von ihnen trug schwarz/rote oder orangefarbene Sneakers.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Räuber gegen 9.15 Uhr gewaltsam Zugang durch das Wirtschaftsgebäude zu dem Einfamilienhaus am "Hirzenberg" und hielten sich bis etwa 10.15 Uhr dort auf. Laut der Polizei flüchteten die Täter Nach dem Überfall durch das Gartengelände zur Straße und weiter in Richtung der dortigen Reiterhöfe.

Wer am frühen Sonntagvormittag in dem dünn besiedelten Gebiet in Leverkusen- Steinbüchel (Hirzenberg) unterwegs gewesen ist und Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann oder weiß, wo nach der Tat Münzen oder wertvolle Prada -Taschen angeboten wurden, wird gebeten sich unter der Telefonnummer (0221) 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.