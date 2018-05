Aachener Straße in Köln

06.05.2018 Köln. Mehrere Unbekannte sollen am Sonntagmorgen in Köln einen 21-Jährigen auf offener Straße geschlagen und getreten haben. Dabei erlitt das Opfer nach Polizeiinformationen erhebliche Gesichtsverletzungen und kam in eine Klinik.

Der Vorfall geschah in den frühen Morgenstunden gegen 4.20 Uhr. Das Opfer habe angegeben, es habe an der Aachener Straße einem am Boden liegenden Menschen helfen wollen, der von sechs bis sieben Angreifern attackiert worden sei, so die Polizei. Daraufhin habe sich die Gruppe auch auf ihn gestürzt.

Anschließend seien die Schläger in Richtung Hohenzollernring geflohen. Eine 23-jährige Passantin fand den 21-Jährigen stark blutend und unter Schock und rief die Rettungskräfte. Der zuvor attackierte war nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht Zeugen der Gewalttat. Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben kann soll unter der Nummer 0221/2290 anrufen. (dpa)