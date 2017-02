Am Flughafen Köln/Bonn wurde ein 45-Jähriger festgenommen.

Köln. Die Bundespolizei hat am Flughafen Köln/Bonn einen 45-Jährigen festgenommen. Der gesuchte Mann soll junge Frauen zur Prostitution gezwungen haben.

Von Laura Torres, 20.02.2017

Am frühen Montagmorgen ist ein 45-Jähriger bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Iasi (Rumänien) am Flughafen Köln/Bonn von der Polizei festgenommen worden. Die französischen Behörden werfen ihm Menschenhandel mit Frauen vor.

Laut der Bundespolizei soll er junge rumänische Frauen mit dem Versprechen auf Arbeit im Hotelgewerbe in Frankreich angelockt und sie dort schließlich zur Prostitution gezwungen haben. Die Bundespolizei vollstreckte einen europäischen Haftbefehl gegen ihn. Zurzeit befindet sich der 45-Jährige in Polizeigewahrsam in Köln und wartet auf seine Auslieferung nach Frankreich.