Polizei bittet um Hinweise

KÖLN. Nach einer versuchten Vergewaltigung einer 18-jährigen Joggerin in Köln sucht die Polizei den Täter. Die Ermittler bitten dringend um Hinweise zu dem Unbekannten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.08.2019

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend eine 18-jährige Joggerin auf einem Schotterweg in Köln-Dellbrück angegriffen und versucht, sie zu vergewaltigen. Der jungen Frau gelang es laut Polizei durch heftige Gegenwehr, sich loszureißen und zu einem nahe gelegenen Wohnhaus im Mielenforster Kirchweg zuflüchten.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war die Joggerin gegen 21 Uhr auf dem Weg unterwegs, der parallel zur Straße "Im langen Bruch" in Richtung Köln-Brück führt. Die Joggingstrecke liegt unweit des "Gut Mielenforst". Der Polizei gegenüber gab die Frau an, dass der etwa 1,80 Meter große und zwischen 30 und 50 Jahre alte, dunkel gekleidete Mann plötzlich aus einem Waldweg auftauchte. Die aufgeschreckte 18-Jährige stürzte, woraufhin der Unbekannte sie an den Haaren festhielt und zu Boden drückte.

Die Kölner Polizei sucht dringend Zeugen und fragt: Wem ist am Sonntagabend eine dunkel gekleidete Person in der Nähe von "Gut Mielenforst" aufgefallen? Wer kann Angaben zum Tatablauf oder zu dem unbekannten Täter machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter 0221/2290 oder per Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.