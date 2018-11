Feuerwehreinsatz in Düsseldorf

07.11.2018 Düsseldorf. Ein 49-jähriger Mann und eine 48-jährige Frau aus Düsseldorf mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, weil sie in ihrer Wohnung den Grill angeworfen hatten.

Weil sie in der Wohnung gegrillt haben, sind ein 49 Jahre alter Mann und eine 48 Jahre alte Frau ins Krankenhaus gekommen. Die beiden hatten in Düsseldorf-Lierenfeld den Grill angeworfen, wodurch der Brandmelder ausgelöst wurde, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Feuerwehr rückte aus. Ein größerer Schaden war bei dem Vorfall nicht entstanden. Die beiden wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Hospital gebracht. (dpa)