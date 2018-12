Mordkommission ermittelt

26.12.2018 Wiehl. Ein Mann erlag in einer Wohnung in Wiehl am zweiten Weihnachtstag seinen schweren Verletzungen. Der herbeigerufene Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen. Eine weitere verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach einem Streit hat die Polizei am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wiehl eine Leiche aufgefunden. Die Polizei war gegen 15 Uhr zu Hilfe gerufen worden, nachdem in dem Haus geschossen worden war. Die Polizei fand in einer Wohnung einen Mann mit schweren Verletzungen vor - Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Nach GA-Informationen ist der Mann durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben könnte es sich um eine Selbsttötung handeln.

Eine weitere Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben zum Sachverhalt liegen zur Zeit noch nicht vor. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen übernommen.

Wir berichten weiter. (dpa)