Fahrer stirbt im Führerhaus

Leverkusen. Am Mittwochabend haben sich auf der A1 zwischen Wermelskirchen und Remscheid dramatische Szenen abgespielt. Ein Lkw-Fahrer ist hinter dem Steuer bewusstlos geworden und verstorben - das Gefährt fuhr unkontrolliert weiter, bis ein Zeuge eingriff.

Von Felix Schröder, 09.05.2019

Am Mittwochabend hat ein Autofahrer auf der A1 bei Leverkusen durch sein heldenhaftes Eingreifen womöglich Schlimmeres verhindert. Ein Lkw-Fahrer ist am Steuer bewusstlos geworden und verstorben. Anschließend fuhr der Lkw mehrere Kilometer unkontrolliert über die Straße und schleifte am Mittelstreifen entlang.

Wie die Kölner Autobahnpolizei mitteilt, kam es gegen 21 Uhr zu einem "internistischen Notfall" beim Lkw-Fahrer, bei dem auch Beamten vor Ort waren und ein Zeuge eingegriffen habe.

Laut dem Kölner Stadt-Anzeiger sei der Mann über die Straße gerannt, habe die Scheibe des fahrenden Lkw eingeschlagen, die Tür geöffnet und das Fahrzeug gestoppt, in dem er die Bremse mit einem Stativ betätigt habe.

