Einzelheiten noch unklar

In Langenfeld gab es einen SEK-Einsatz.

20.04.2018 Langenfeld. Ein Mann soll am Freitagmorgen von seinem Balkon Schüsse aus einer Waffe abgefeuert haben. Das SEK rückte an. Bei dem Einsatz kam der Mann dann ums Leben.

Bei einem SEK-Einsatz ist in Langenfeld bei Leverkusen ein Mann ums Leben gekommen. Entsprechende Medienberichte hat ein Polizeisprecher in Wuppertal am Freitag bestätigt. Der Mann soll unbestätigten Informationen zufolge von seinem Balkon Schüsse aus einer Waffe abgefeuert haben.

Die Spezialeinheit rückte an und habe dann ebenfalls geschossen. Aus Neutralitätsgründen übernahmen Wuppertaler Behörden die Ermittlungen. Einzelheiten sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. (dpa)