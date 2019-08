Vorfall auf Ebertplatz

Beamte der Spurensicherung am Tatort am Ebertplatz in Köln.

25.08.2019 Köln. Nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf dem Ebertplatz in Köln ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann gestorben.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Schwarzafrikanern auf dem Kölner Ebertplatz hat ein 25 Jahre alter Somali am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr tödliche Verletzungen erlitten.

Nach Angaben der Polizei hatte es zuvor eine Massenschlägerei zwischen 10 bis 15 Männern gegeben. Bei Eintreffen der Polizei seien die Beteiligten zunächst geflohen. Der Mann habe schwer verletzt auf dem Boden gelegen und sei noch vor Ort gestorben.

Die Polizei konnte schließlich zehn potentiell Tatbeteiligte in Tatortnähe festgenommen. Die Vernehmungen dauerten am Sonntag zunächst noch an. Es wurde eine 20-köpfige Mordkommission eingerichtet. Zur Stunde sichert der Erkennungsdienst Spuren am Tatort.

Eine Kulturveranstaltung, die für den Nachmittag auf dem Platz geplant war, wurde abgesagt. (general-anzeiger-bonn.de/dpa)