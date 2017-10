Mögliche Gasexplosion?

Nach einem Brand in der Scheuerhofstraße in Köln ist die Leiche eines Mannes geborgen worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.10.2017

Nach einem Brand in einer Wohnung im Kölner Stadtteil Höhenhaus ist am Montag ein 62-jähriger Mann tot geborgen worden. Das gaben die Kölner Polizei und die Staatsanwaltschaft bekannt.

Die Feuerwehr informierte die Polizei gegen 12.25 Uhr über einen Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in der Scheuerhofstraße. Dem Kölner Stadtanzeiger zufolge, hätten sich die Flammen zu diesem Zeitpunkt schon durch die Dachhaut gefressen und seien sichtbar emporgeschlagen.

Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den Hausbewohner nur noch tot aus dem Gebäude bergen. Der Express berichtete von einer Explosion und mutmaßte, diese sei durch fünf von der Feuerwehr gefundene Gasflaschen ausgelöst worden. Mindestens eine der Flaschen sei vor oder während des Brands explodiert, habe ein Sprecher dem Stadtanzeiger bestätigt. Das könne man an der Art der Schäden, wie zum Beispiel schiefen Wänden, erkennen.

Nach der Frau des Verstorbenen würde laut Express noch gesucht. Sie soll sich nicht im Haus befunden haben, so die Feuerwehr. Die Kriminalpolizei Köln ermittelt nun, wie der Brand zustande kam und wie der 62-Jährige gestorben ist.