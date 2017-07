Mordkommission ermittelt am Hauptbahnhof

In Köln wurde eine Mordkommission eingerichtet, nachdem ein Mann eine 18-Jährige an der Haltestelle Dom/Hauptbahnhof gegen eine einfahrende U-Bahn gestoßen haben soll.

Köln. Die Mordkommission ermittelt in Köln, nachdem ein Mann eine 18-Jährige am Montagabend an der Haltestelle Dom/Hauptbahnhof gegen eine einfahrende U-Bahn gestoßen haben soll. Der Täter ist auf der Flucht, die junge Frau blieb nahezu unverletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.07.2017

Am Montagabend gegen 22.30 Uhr ist es an der U-Bahn-Haltestelle Dom/Hauptbahnhof in Köln zu einem brutalen Angriff auf eine junge Frau gekommen. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, soll die 18-Jährige allein unterwegs gewesen sein und am Bahnsteig auf ihre Bahn gewartet haben, als sie plötzlich von einem Mann gegen eine einfahrende Straßenbahn geschubst worden sein.

Nach Angaben der Polizei sei sie daraufhin gestürzt und nur wenige Zentimeter vor der Bahnsteigkante liegen geblieben sein. Die einfahrende Bahn streifte daraufhin zwar leicht ihren Kopf, jedoch blieb die junge Frau nahezu unverletzt. Laut Stadt-Anzeiger ist der Täter seitdem auf der Flucht.

Polizei wertet Überwachungsvideos aus

Die eingeleitete Mordkommission wertet aktuell Videos der Überwachungskameras aus, die sämtliche Bahnsteige filmen und den Übergriff am Montagabend aufgezeichnet haben.

Erste Auswertungen und Ermittlungen zeigen demnach, dass der Täter ebenfalls allein unterwegs war und keine Vorbeziehung zwischen Opfer und Täter bestand. Auch soll es weder einen Streit noch anderen Kontakt zwischen den Personen gegeben haben, weshalb die Polizei nach jetzigem Stand davon ausgeht, dass es sich bei der 18-Jährigen um ein Zufallsopfer handelte.