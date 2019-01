Frau erlitt Schädelbasisbruch

KÖLN. Nach einer brutalen Attacke auf eine 39-Jährige in der Oxforder Passage in Köln-Chorweiler sucht die Polizei nach Zeugen. Die Frau erlitt einen Schädelbasisbruch.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.01.2019

Die Kölner Polizei sucht Zeugen eines brutalen Angriffs am 23. Dezember vergangenen Jahres. Wie die Ermittler mitteilen, schlug an diesem Sonntagmorgen ein unbekannter Mann eine 39-Jährige in Köln-Chorweiler brutal nieder. Die Frau fiel zu Boden und erlitt einen Schädelbasisbruch. Rettungskräfte brachten sie mit dem Verdacht einer lebensbedrohlichen Kopfverletzung in ein Krankenhaus.

Nach Erkenntnissen der Polizei hielt sich die Frau gegen 10 Uhr in der Oxforder Passage auf. Zeugen beobachteten dort einen Streit zwischen der Frau und einem etwa 1,85 Meter großen Mann. Im Rahmen des Streits kam es zu dem Angriff. Der laut Polizei als "kräftiger Osteuropäer" beschriebene Mann soll zwischen 30 und 35 Jahren alt sein und in Richtung des dortigen Busbahnhofs geflohen sein. Er hat schwarze kurze Haare und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke.

Hinweise zum Täter oder dem Tathergang nimmt die Polizei unter 0221/2290 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.