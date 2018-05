Köln. Am Kölner Hauptbahnhof hat am Donnerstagnachmittag ein 25-jähriger Mann auf einen Dienstwagen der Bundespolizei eingeschlagen. Er konnte widerstandslos festgenommen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.05.2018

Auf dem Bahnhofsvorplatz am Kölner Hauptbahnhof hat am Donnerstagnachmittag ein Mann auf ein Auto der Bundespolizei eingeschlagen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Mit einem Holzknüppel zertrümmerte er die Winschutzscheibe. Als die Polizei hinzukam, ließ der 25-Jährige den Knüppel fallen und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die Beamten fanden ein Messer mit feststehender Klinge bei dem Mann. Eine Anzeigen wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel wurde gegen ihn erstattet, bevor er wieder entlassen wurde. Es bleibt unklar, wieso er auf das Auto einschlug. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.