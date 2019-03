Messerstecherei am Kölner Neumarkt

Köln. Die Kölner Polizei sucht einen mutmaßlich drogenabhängigen Mann der vermutlich bei einem Streit einen anderen Mann mit einem Messer in den Hals gestochen und schwer verletzt hat. Der Mann floh in die U-Bahn am Kölner Neumarkt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.03.2019

Mutmaßlich nach einem Streit zweier Drogenabhängiger kam es am Donnerstagnachmittag zwischen 17 und 18 Uhr am Kölner Neumarkt zu einer folgenschweren Messerstecherei. Einer der beteiligten Männer stach dabei seinem Gegenüber in den Hals. Der schwer Verletzte wird aktuell in einer Klinik versorgt.

Der mutmaßliche Täter ist flüchtig. Er rannte nach Polizeiangaben nach der Tat in die U-Bahn am Neumarkt. Bisher fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei hat eine umfangreiche Suche gestartet.