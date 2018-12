Drei Verdächtige festgenommen

Köln. Am frühen Samstagmorgen sind in Köln in der Nähe der Zoobrücke mehrere Schüsse auf ein Auto gefallen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Hintergründe sind unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.12.2018

Gegen zwei Uhr waren in Köln Buchforst in der Nähe der Zoobrücke mehrere Schüsse auf ein Auto gefallen. Der Fahrer des Wagens flüchtete zunächst in die Heidelberger Straße in Buchforst, ehe er die Polizei kontaktierte.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei verdächtige Personen festgenommen werden. Der Fahrer des beschossenen Fahrzeuges wurde bei den Schüssen schwer verletzt. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden, teilte ein Sprecher der Polizei Köln auf GA-Anfrage mit.

Die Hintergründe sind noch unklar. Weitere Informationen zu dem Vorfall wollte die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen noch nicht machen.