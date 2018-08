Gewaltdelikte und sexuelle Nötigung

Am Freitagmorgen wurde ein zur Fahndung ausgeschriebener Mann am Flughafen Köln/Bonn festgenommen.

Köln/Bonn. Am Freitagmorgen wurde ein zur Fahndung ausgeschriebener Mann am Flughafen Köln/Bonn festgenommen. Er war bereits wegen Gewaltdelikten und sexueller Nötigung verurteilt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.08.2018

Am Freitag kam ein 26-jähriger Mann gegen fünf Uhr zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn. Laut Mitteilung der Polizei überprüften Beamte der Bundespolizei bei der Passkontrolle zur Ausreise nach Gaziantep in die Türkei die Personalien des Mannes. Das Fahndungssystem zeigte gleich mehrere Hinweise.

Nach eigenen Angaben war der 26-Jährige in der Fahndung durch die Staatsanwaltschaft Duisburg zur Festnahme ausgeschrieben. Außerdem wurde er auch von der Staatanwaltschaft Düsseldorf gesucht. Vorgeworfen wird ihm Beleidigung und gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung.

Auch in der Vergangenheit wurde der junge Mann wegen verschiedener Gewaltdelikte und sexueller Nötigung bereits im Jahr 2016 verurteilt.

Aufgrund dieser Verurteilung besteht aktuell noch eine Restfreiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt worden war.

Der Mann wurde durch die Bundespolizei verhaftet.